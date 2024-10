Selenskyj: Halten trotz Angriffen in Kursk "die Stellung"

Die ukrainische Armee hat bei ihrer Offensive in der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Gegenangriffe russischer Soldaten erfolgreich abgewehrt.

"Was den Einsatz in Kursk betrifft, gab es Versuche Russlands, unsere Stellungen zurückzudrängen, aber wir halten die Stellung", sagte Selenskyj am Samstag. Die russische Armee hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie habe in Kursk zwei Dörfer von der Ukraine zurückerobert.

Die ukrainische Armee hatte Anfang August eine Überraschungsoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet - die erste einer ausländischen Armee in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Ziel der Offensive war die Schaffung einer Pufferzone auf russischem Gebiet, um die ukrainische Bevölkerung vor Angriffen zu schützen. Mitte September gaben die russischen Streitkräfte bekannt, durch eine Gegenoffensive wieder an Boden gewonnen zu haben.

Wie Selenskyj am Samstag einräumte, ist die Lage für die ukrainischen Streitkräfte im Osten der Region Donezk und im Süden der Region Saporischschja aktuell "sehr schwierig". Die ukrainischen Behörden hatten zuvor mitgeteilt, bei russischen Angriffen in der östlichen Region Donezk seien am Samstag zwei Menschen getötet worden, ein 19-Jähriger in einem Zivilfahrzeug und ein 84-jähriger Pensionist.