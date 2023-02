Selenskyj übergab belgischem König Bruchstück von russischem Kampfjet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag nach seinem Auftritt beim EU-Gipfel in Brüssel auch dem belgischen König Philippe einen Besuch abgestattet.

Er überreichte dem Monarchen ein Bruchstück eines in der Ukraine abgeschossenen russischen Kampfjets vom Typ Suchoi Su-25, wie der Königspalast am Abend auf Twitter mitteilte.

Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023

Die ukrainischen Piloten haben den Angaben zufolge auf das Bruchstück geschrieben "Together we win" (Zusammen gewinnen wir). An der Audienz nahm auch der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo teil. Selenskyj nutzte seinen ersten persönlichen Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel zu einem erneuten Appell zu mehr Waffenlieferungen, insbesondere forderte er auch Kampfflugzeuge.