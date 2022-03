Ukraine: Kriegsschäden von mehr als einer halben Billion Dollar

Die Ukraine beklagt wegen der russischen Invasion bisher Schäden von mehr als einer halben Billion Dollar.

Der Krieg habe das Land bereits 564,9 Milliarden Dollar (515 Mrd. Euro) an Schäden an der Infrastruktur, verlorenem Wirtschaftswachstum und anderen Faktoren gekostet, sagte Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko am Montag. Durch die Kämpfe seien 8000 Kilometer an Straßen beschädigt oder zerstört worden, hinzu kämen noch zehn Millionen Quadratmeter Wohnfläche.

Die ukrainische Wirtschaft könnte dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge in diesem Jahr um zehn Prozent schrumpfen. Im schlimmsten Fall könnte das Bruttoinlandsprodukt sogar um 25 bis 35 Prozent einbrechen.

Wiederaufbaufonds

Die Europäische Union will für den Wiederaufbau der durch die russischen Angriffe schwer zerstörten ukrainischen Städte einen internationalen Wiederaufbaufonds auflegen. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich vergangene Woche darauf, dass ein solcher Fonds entwickelt wird, der dann auf einer internationalen Geberkonferenz gefüllt werden soll. Die EU-Kommission soll der Ukraine zudem technische Hilfe bei der Umsetzung nötiger Reformen leisten.

Russische Truppen sind am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Moskau spricht von einem militärischen Sondereinsatz, mit dem sein Nachbar entmilitarisiert werden solle. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten nennen dies einen Vorwand für eine nicht provozierte Invasion.