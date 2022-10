Evheniy Stypaniuk lernte ihren Ehemann an der Kriegsfront kennen.

Vor Beginn des Ukraine-Krieges arbeitete Evhenia Emerald als Juwelierin, seit Februar kämpft die 31-Jährige nun als Scharfschützin gegen die russischen Invasoren. Durch ihren mutigen Einsatz und ihre Aktivitäten auf Social Media wurde die Ukrainerin schnell auch international bekannt und bekam den Beinamen Kiews Jeanne d’Arc.

An der Front lernte Emerald wenige Tage nach Kriegsbeginn Evheniy Stypaniuk kennen, vergangenen Freitag gab sich das Paar nun das Ja-Wort. Auf Instagram postete die Sniperin zahlreiche Fotos der Zeremonie in einem Wald unweit der Kriegsfront. Die 31-Jährige trägt ein weißes Kleid und hält dabei ihre Waffe in der Hand.

„Heute bin ich offiziell die Frau eines Militärs geworden“, schrieb die Scharschützin auf Instagram. 'Ich könnte mir keine perfektere Hochzeit vorstellen. Wir verstehen, dass jeder Tag der letzte sein könnte, und wir wollen das Leben nicht auf später verschieben.“