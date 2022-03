Verstrahlte russische Soldaten kehren aus Tschernobyl heim

Wie die ukrainische Agentur, die für das Sperrgebiet um Tschernobyl verantwortlich ist, berichtet, sollen sieben Busse mit russischen Soldaten in Weißrussland eingetroffen sein. Die Soldaten leiden an einem akuten Strahlensyndrom und werden nun im Zentrum für radiologische Medizin in der Stadt Homel versorgt. Laut Informationen der Agentur werden regelmäßig verstrahlte russische Soldaten dorthin gebracht.

Seven busses packed with Russian soldiers suffering from Acute Radiation Syndrome arrived to #Belarus from the #Ukrainian #Chernobyl exclusion zone. Source: member of public council of state #Ukraine agency of exclusion zone Yaroslav Yemelyanenko via Unian news agency.