Wirbel um Kanzler-Reise: "Das gehört sich jetzt nicht"

Der Besuch von Karl Nehammer bei Putin erzürnt Politiker in der Ukraine.

Knalleffekt am Sonntag -Österreichs Bundeskanzler reist zu Wladimir Putin. Die heikle Mission gefällt nicht jedem. Vor allem in der Ukraine erntet er Spott und auch Wut. So wird ein ukrainischer Diplomat zitiert, der Nehammer "Selbstüberschätzung" vorwirft. Sergej Orlow, Vizebürgermeister der Stadt Mariupol, die von Russen-Raketen nahezu zerstört wurde, platzte der Kragen: "Das gehört sich nicht zur heutigen Zeit", sagt er. "Die Kriegsverbrechen finden weiterhin statt. Ich verstehe nicht, wie ein Gespräch mit Putin geführt werden kann, wie mit ihm Geschäfte geführt werden können."