Umfrage-Hammer um Donald Trump

Aufregung um eine neue Umfrage aus den USA.

US-Präsident Donald Trump ist seit mittlerweile zwei Monaten im Amt und hat in nur kurzer Zeit die Politik der USA radikal geändert. Seine Maßnahmen sorgen vor allem in Europa oftmals für Kopfschütteln und vollständiges Unverständnis, aber wie kommt Trump eigentlich bei den Menschen in Amerika an?

Das Ergebnis einer neuen Umfrage von Reuters/Ipsos ist dabei durchaus überraschend. So sind 45 Prozent der US-Bürger mit Trumps Job im Weißen Haus zufrieden. Damit schneidet der Republikaner nicht nur deutlich besser ab sein Vorgänger Joe Biden, Trump konnte seinen Wert in den letzten Wochen sogar steigern.

Besonders groß ist die Zustimmung für Trumps knallharten Asyl-Kurs, weniger gut wird seine Wirtschafts- und Außenpolitik angesehen. Insgesamt zeigt sich bei der Umfrage (1.030 US-Amerikaner wurden befragt) die Polarisierung in den USA.

So sind 76 Prozent der republikanischen Wähler dafür, dass Trump Migranten trotz einer gerichtlichen Anordnung, dies zu stoppen, abschiebt. Auf der anderen Seite befürworten nur 8 Prozent der Demokraten einen solchen Schritt.