Umparken an ISS: Astronauten müssen Platz schaffen

An der Internationalen Raumstation ISS muss umgeparkt werden.

Vor der Ankunft des nächsten Versorgungsfluges müsse eine "Crew Dragon"-Kapsel am Sonntag an eine andere Andockstelle gebracht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die NASA-Astronauten Nick Hague, Suni Williams und Butch Wilmore sowie der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow sollen in die Kapsel steigen, sie abdocken und an anderer Stelle wieder andocken.

Auch die Kontrollzentren der US-Raumfahrtbehörde sowie der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sind laut NASA beteiligt. Nach dem Umparken sei dann eine nach vorne gerichtete Andockstelle frei für ein "Dragon"-Raumschiff, das frühestens Anfang kommende Woche mit Versorgungsnachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente zur ISS starten soll.

Letzte Aktion erst Ende Mai

Derartige Umpark-Aktionen kommen an der ISS immer mal wieder vor. Erst im Mai hatte eine "Dragon"-Kapsel Platz machen müssen für den "Starliner", der zwei Astronauten zur ISS brachte. Insgesamt ist es diesmal nach Angaben der NASA die fünfte bemannte Umpark-Aktion einer "Dragon"-Kapsel.