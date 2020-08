Ungarn-Grenzschließung: Ausnahmen für Pendler möglich

Laut Wirtschaftskammer Burgenland - Nähere Regelungen aber noch in Ausarbeitung.

Eisenstadt/Budapest. Bei der Grenzschließung Ungarns ab dem 1. September könnte es eine Ausnahmeregelung für Pendler geben. Wie die Wirtschaftskammer Burgenland am Samstag in einer Aussendung mitteilte, sind Lockerungen zudem für u.a. Geschäftsreisen und den Güterverkehr geplant. Details seien allerdings noch in Ausarbeitung und würden zeitnah bekanntgegeben, wurde betont.

Die Schließung der ungarischen Grenze war am Freitag kommuniziert worden. Als Grund für den Schritt nannte Kanzleiminister Gergely Gulyas, dass dadurch das Risiko der Einschleppung des Coronavirus minimiert werden soll, da die Mehrheit der Infektionen auf ausländischen Aufenthalt zurückzuführen sei.

Grundsätzlich dürfen ausländische Staatsbürger damit ab Dienstag nur mit begründeter Ausnahme ungarisches Territorium betreten. In ihr Heimatland zurückkehrende ungarische Staatsbürger müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben, außer wenn sie zwei negative Coronatests während der Quarantäne aufweisen können, die in einem Abstand von zwei Tagen gemacht wurden.