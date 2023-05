Unglaublich! So alt ist der älteste Hund der Welt

Bobi, welcher bereits im Februar zum Guinness World Records zum ältesten Hund der Welt erklärt wurde, feierte laut einer Pressemitteilung von Guinness am Donnerstag seinen 31. Geburtstag!

Dies musste natürlich gefeiert werden! So planten Bobis Besitzer für Samstag eine Geburtstagsfeier in ihrem Haus in Conqueiros, einem ländlichen Dorf im Süden Portugals.

Auch veriert Bobis Herrchen Leonel Costa, dass es eine „sehr traditionelle“ portugiesische Party sein werde. Auch sollen laut der Pressemitteilung gleich über 100 Personen den 31. Geburtstags des Hundes feiern und auch eine Tanzgruppe soll auftreten!

Und wie geht Bobi mit der medialen Aufmerksamkeit um? Besitzer Costa gibt an, sein Hund würde die vielen Streicheleinheiten genießen: „Viele Journalisten und Menschen aus der ganzen Welt kamen, um ein Foto mit Bobi zu machen“

31 Hundejahre entspricht fast 200 Menschenjahre

Während ein Großteil der Hunde eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12 bis 16 Jahren haben, bricht der portugiesische Hirtenhund Bobi nun alle Rekorde. Mit einem Alter von sage und schreibe 31 Jahren ist Bobi der älteste Hund überhaupt. (Zumindest, von dem man weiß)

Bestätigt wurde dies auch von den nationalen Berhörden, welche bekräftigen, dass Bobi bereits 1992 registriert wurde.

Während die eigentliche Lebenserwartung der Rasse Rafeiro do Alentejo durchschnittlich zwischen 12 und 14 Jahren liegt, dürfte Bobis Stammbaum dann doch etwas ganz Besonderes sein. Denn bereits seine Mutter wurde weit überdurchschnittlich alt- 18 Jahre.

Besonders interessant: Dass Bobi überhaupt noch am Leben ist, ist wohl Schicksal.

Denn der 38-jährige Besitzer Leonel Costa gestand im Gespräch mit Guinness World Records, dass seine Familie den gesamten Wurf, unter dem sich auch Bobi befand, töten wollte: "Leider galt es damals als normal unter älteren Menschen, die nicht noch mehr Tiere zu Hause halten konnten [...], dass diese in einer Grube vergraben werden, damit sie nicht überleben", erzählt Costa. Sie hätten bereits so viele Tiere besessen und konnten nicht noch vier weitere Hundewelpen gebrauchen.

Bobi als wahrer Überlebensheld

Doch Leonels Vater erwischte in der Eile nicht alle Tierbabys, so blieb Bobi zurück.

Die Hundemutter fand Bobi, dass schließlich auch die Familie auf den übrig geblieben Welpen aufmerksam wurde. Erst versteckten Leonel und sein Bruder das Hundebaby, trotz Ärger der Eltern konnten sie ihren lieb gewonnenen Bobi aber dann doch behalten und mit ihm- im wahrsten Sinne des Wortes- alt werden.

Bobi ist mittlerweile das Alter anzusehen. Er hat inzwischen Probleme mit dem Laufen und verbringt daher einen Großteil seiner Zeit auf dem Hof mit vier Katzenfreunden.