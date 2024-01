Vier Tote an türkischen Badestränden entdeckt

Die Opfer trugen nur Shorts und Schuhe.

Schock in der beleibten Touristenregion Antalya in der Türkei. Wie mehrere lokale und internationale Medien berichten, wurden innerhalb nur weniger Tage gleich vier Tote an Stränden entdeckt.

Zuerst wurde eine Leiche am Strand von Alanya, wenig später eine in Cenger gefunden. Bei einem Opfer fehlte der Kopf und ein Arm, bei einem Mädchen die Beine gefehlt. Am Samstag wurden nun zwei weitere Leichen entdeckt. Ein Mann starb in Manavgat, ein anderer in einem Hotel in Kizilo. Auffallend: Beide Opfer sollen nur Shorts und Schuhe gefunden haben.

Die Ermittlungen der türkischen Polizei laufen auf Hochtouren. Noch ist völlig unklar, ob die Fälle zusammenhängen.