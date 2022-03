Urlauber stirbt nach Hai-Attacke in der Karibik

Unglück vor kolumbianischer Insel San Andrés.

Bogota. Beim Baden in der Karibik ist ein Urlauber aus Italien von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitag vor der Küste der zu Kolumbien gehörenden Insel San Andrés, wie örtliche Medien berichteten. Demnach schwamm der 56-jährige Italiener in der Nähe eines Felsens, als er von dem Hai attackiert wurde. Ein Vertreter der Marine bestätigte den Tod des Touristen.

Der Fernsehsender Teleislas berichtete, die seltene Haiattacke habe sich in einem Gebiet im Südwesten von San Andrés ereignet, das unter dem Namen "La Piscinita" bekannt sei. Die Insel liegt 380 Kilometer vor der Küste Nicaraguas.