US-Beamter: Iran nimmt Zugeständnisse aus Atom-Deal offenbar zurück

Mitarbeiter des US-Außenministeriums will anonym bleiben.

Der Iran hat offenbar alle Kompromisse, die er in früheren Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 gemacht hat, wieder zurückgenommen. Das sagte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums, der anonym bleiben wollte, am Samstag. Die jüngsten Atomgespräche in Wien waren am Freitag mit angespannter Stimmung pausiert worden. Der US-Beamte sagte Reportern, er wisse nicht, wann die nächste Gesprächsrunde wieder aufgenommen werde.