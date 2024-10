US-Geheimdienst warnte Ungarn vor bewaffneter Aktion

Die ungarische Zentrale für Terrorabwehr hat am vergangenen Wochenende sechs Jugendliche vor einem Budapester Bierlokal in Gewahrsam genommen.

Budapest. Laut dem ungarischen Onlineportal "Telex.hu" vom Montag hat ein amerikanischer Geheimdienst die ungarischen Organe vor einer bewaffneten Aktion am Nationalfeiertag, dem 23. Oktober, gewarnt. Laut dem Portal nahm die ungarische Zentrale für Terrorabwehr am vergangenen Wochenende sechs Jugendliche vor einem Budapester Bierlokal in Gewahrsam.

Bei ihnen seien keine scharfen, sondern nur Airsoft-Waffen beschlagnahmt worden. Die Informationen hinsichtlich eines geplanten Attentats wurden von den zuständigen Behörden auf Anfrage noch nicht bestätigt, schrieb das Onlineportal. Der Chef des Bierlokals bestätigte hingegen, dass die Jugendlichen noch vor dem Betreten des Lokals festgenommen worden waren.