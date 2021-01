Nur zwei Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden kommt es zum Alarm in Washington.

In Washington ist der Sitz des US-Kongresses am Montag wegen einer nicht näher definierten "externen Bedrohung" der Sicherheit abgeriegelt worden. Das Kapitol dürfe weder betreten noch verlassen werden, Mitglieder und Personal seien in Sicherheit gebracht, Teilnehmer an den Proben für die Amtseinführung Joe Bidens vom Außengelände in das Gebäude geholt worden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Mehr Infos in Kürze...