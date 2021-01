Räumen Trump-Angestellte das Weiße Haus leer?

Am 20. Januar übergibt Donald Trump offiziell das Weiße Haus seinem Nachfolger Joe Biden und dessen Team. Docht mit dem Auszug hat Trumps-Team offenbar schon begonnnen.

Die Gegenstände die abtransportiert werden sorgen für leichte Verwirrung.

Der CNN-Korrespondent Jim Acosta twitterte ein Foto, das zeigt, wie ein Person eine Büste von Abraham Lincoln durch eine Seitentür aus dem Weißen Haus trägt. Der Historiker und Experte Michael Beschloss kommentierte den Tweet: „Die Lincoln-Büste, die weggetragen wird, gehört besser nicht zur ständigen Sammlung des Weißen Hauses.“

More stuff (appears to be Abe Lincoln bust) leaving the West Wing this afternoon. pic.twitter.com/4fjkVPmiMS

— Jim Acosta (@Acosta) January 14, 2021

Die berühmteste Lincoln-Statue steht im Oval Office, dem prestigeträchtigsten Zimmer des US-Präsidenten, es scheint aber nicht die zu sein, die hinausgetragen wurde.

Die Büste ist nicht das Einzige, das aus dem Weißen Haus entfernt wird. Hier einige Schnappschüsse als Beispiel.

Ein Twitter-Foto zeigt eine Dame, die einen ausgestopften Fasan zu einem Auto trägt.

More stuff being moved out of West Wing. This appears to be a stuffed bird. pic.twitter.com/EkUChUDXLC — Jim Acosta (@Acosta) January 14, 2021

Trump-Berater Peter Navarro wurde dabei fotografiert, wie er ein Bild von einem Gespräch zwischen Donald Trump und Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping mitnimmt

'White House advisor Peter Navarro leaves the West Wing of the White House with a photograph of U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, in Washington, U.S., January 13, 2021.'



???? by @erinscottphoto pic.twitter.com/0KtzMgvrCF — Michael B. Kelley (@MichaelBKelley) January 14, 2021

Doch wo ist Trump?

Donald Trump soll das Weiße Haus bereits verlassen haben. Zuletzt hatte allein sein Vize Mike Pence die Pflichten des Präsidenten übernommen. Trump hat darüber hinaus angekündigt, nicht an den Feierlichkeiten zur Amtsübergabe teilnehmen zu wollen.