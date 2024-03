US-Milliardärin ertrinkt in ihrem Tesla

Die bekannte Unternehmerin Angela Chao kam unter mysteriösen Umständen auf ihrem eigenen Grundstück ums Leben.

Der Schock war groß, als die US-Milliardärin Angela Chao am 11. Februar plötzlich starb. Die Chefin der globalen Reederei Foremost Group kam auf ihrem eigenen Grundstück ums Leben - das „Wall Street Journal “ recherchierte nun die tragischen Umstände des Unglücks.

Chao lud am 11. Februar zu einer Großen Feier auf ihrer Ranch in Texas, um das chinesische Neujahr zu feiern. Zu später Stunde stieg die 50-Jährige dann in ihren Tesla Model X, um vom Gästehaus zum Haupthaus zu fahren. Dabei kam es dann zum Unglück: Die Milliardärin ertrank im Teich.

Tragisches Unglück

Ersten Ermittlungen zufolge führe ein Bedienungsfehler zum Tod. Chao hatte schon früher Problem mit dem Getriebe und soll bei einem Wendemanöver das Auto versehentlich in den Teich gesteuert haben. Laut "Wall Street Journal" hatte Chao kurz vor ihrem Tod panisch Freunde angerufen. Diese eilten sofort zur Hilfe, konnten das Leben der 50-Jährigen aber nicht mehr retten.

Angela Chao mit ihrem Ehemann Jim Breyer © Getty ×

Nach dem Tod sah sich Chaos Mann Jim Breyer, Risikokapitalgeber und ebenfalls Milliardär, mit Mordvorwürfen konfrontiert. Dafür gibt es aber keinerlei Hinweise, die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Die Familie gibt auch Tesla keine Schuld am Tod.