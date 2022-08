US-Soldatin tötete15-jährigen Italiener auf Radweg

Betrunkene 20-Jährige wurde in US-Stützpunkt in Aviano unter Hausarrest gestellt

Eine 20-jährige Soldatin der United States Air Force (USAF) ist in Italien festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, weil sie am Sonntag einen 15-jährigen Italiener auf einem Radweg in der Nähe von Pordenone in der norditalienischen Region Friaul Julisch Venetien überfahren und getötet hat. Die Frau hatte sich nach einer Nacht in einer Diskothek alkoholisiert ans Steuer gesetzt, berichteten die Ermittler.

Die Frau, die auf dem Heimweg war, verlor Berichten zufolge nach einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte gegen 2.30 Uhr mit dem Jugendlichen. Die beiden Freunde, die mit dem Teenager unterwegs waren, blieben unverletzt. Die Soldatin erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter und ihren Airbag.

Die Amerikanerin arbeitet auf dem nahe gelegenen Stützpunkt der US-Streitkräfte in Aviano, einem der größten in Europa. Sie wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Die Tatsache, dass sie getrunken hatte, gilt als erschwerender Umstand.