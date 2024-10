US-Verteidigungsminister sagt Kiew neue Militärhilfe zu

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei einem unangekündigten Besuch in Kiew weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 400 Millionen US-Dollar (knapp 370 Millionen Euro) angekündigt.

Kiew. "Ich bin zum vierten Mal als Verteidigungsminister in die Ukraine gereist, um zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit der internationalen Gemeinschaft weiterhin an der Seite der Ukraine stehen", schrieb Austin auf der Plattform X.

Austin traf in der ukrainischen Hauptstadt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow zusammen. Dem US-Verteidigungsministerium zufolge umfasst das Paket Munition für Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, Artilleriemunition und Mörsergranaten. Zudem würden weitere M113-Transportpanzer, Handfeuerwaffen und zugehörige Patronen bereitgestellt. Die USA sind der größte militärische und finanzielle Unterstützer des osteuropäischen Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Austin mit Ukrainer-Verteidigungsminister Umerov. © Twitter/X ×

Zuvor hatte sich Austin zuversichtlich gezeigt, dass die USA und ihre Verbündeten die Ukraine auch im nächsten Jahr unterstützen werden, unabhängig davon, wer in den USA nach der Präsidentschaftswahl vom 5. November an die Macht kommt.

"Ich glaube, dass die Verbündeten und Partner sich weiterhin der Situation stellen werden", sagte Austin am Sonntagabend. "Und wir haben in Dinge investiert, die bald zum Tragen kommen werden, wie zusätzliche Systeme wie NASAMS (Boden-Luft-Raketen). Wir haben diese Investitionen vor eineinhalb, zwei Jahren getätigt, und wir werden bald sehen, dass einige davon hier zum Einsatz kommen", hatte er am Sonntagabend auf dem Weg nach Kiew gesagt.