DAS sagt Trump jetzt zum Abtreibungsrecht

Trump äußert sich zu Abtreibungsrechten.

In einer kontroversen Stellungnahme äußerte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump zu Abtreibungsrechten und betonte, dass die Gesetzgebung zu diesem sensiblen Thema den einzelnen Bundesstaaten überlassen bleiben solle. Diese Aussage erfolgte in einer Videobotschaft auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social".

Trump: Abtreibungsgesetze in den Händen der Staaten.

„Meine Ansicht ist, dass wir jetzt Abtreibung haben, wo jeder es vom rechtlichen Standpunkt aus wollte, die Staaten durch Abstimmung oder Gesetzgebung oder vielleicht beides entscheiden werden. Und was immer sie entscheiden, muss das Gesetz des Landes sein. In diesem Fall das Gesetz des Staates“, sagte Trump in einer Videobotschaft auf seiner Truth Social Seite.

„Viele Staaten werden anders sein“, fügte Trump hinzu. „Viele werden eine andere Anzahl von Wochen haben, oder einige werden konservativer als andere, und das ist, was sie sein werden. Letztendlich geht es um den Willen des Volkes. “

Der ehemalige Präsident erklärte, dass seiner Meinung nach die Regelungen zur Abtreibung innerhalb der USA von den einzelnen Bundesstaaten getroffen werden sollten. Diese könnten durch Abstimmungen oder Gesetzgebung ihre eigenen Regelungen festlegen, was Trump als Ausdruck des Willens des Volkes betrachtet. Damit würde die Vielfalt der Meinungen und Werte in den unterschiedlichen Regionen der USA widergespiegelt.

Ausnahmen und Präzisierungen

Trump betonte zudem seine Unterstützung für Ausnahmen in Fällen von Inzest, Vergewaltigung und wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet ist. Diese Präzisierungen verdeutlichen, dass seine Position trotz der Betonung der Zuständigkeit der Bundesstaaten nicht ohne Einschränkungen ist.

Reaktionen und Kontroversen

Die Aussagen von Trump haben erwartungsgemäß gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige seine Betonung der föderalen Struktur der USA begrüßen, kritisieren andere seine Haltung zu Abtreibungsrechten und die potenziellen Auswirkungen auf die Frauenrechte.