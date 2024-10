Kamala Harris gibt Fox News erstmals Interview

Bisher sprach die 59-Jährige unter anderem mit CNN, CBS und ABC News.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gibt dem konservativen Fernsehsender Fox News weniger als drei Wochen vor der US-Wahl erstmals ein Interview. Das Gespräch mit Moderator Bret Baier soll Mittwochabend um 18.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MESZ) ausgestrahlt werden, wie der Sender mitteilte. Es ist Harris' erstes größeres Fernsehinterview mit einem konservativen Medium, seit sie Kandidatin der Demokratin ist.

Bisher sprach die 59-Jährige unter anderem mit CNN, CBS und ABC News. Vor allem zu Beginn ihrer Kandidatur war Harris vorgeworfen worden, Interviews zu meiden und sich damit vor kritischen Fragen zu drücken.

Baier ist Chefmoderator für Politik bei Fox News. Sein Schwerpunkt liegt auf politischer Analyse, Interviews und Nachrichten. Seine Sendung "Special Report with Bret Baier" wird täglich ausgestrahlt und zählt nach Angaben des Senders zu den meistgesehenen Formaten. Baiers Rolle unterscheidet sich von jener der Kommentatoren des Senders wie Sean Hannity oder Laura Ingraham, die sehr offen für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump werben und dessen Gegner kritisieren. Die Präsidentenwahl in den USA findet am 5. November statt.