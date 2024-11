Karas: "Europa muss endlich munter werden"

ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, sieht Europa nach einem Wahlsieg von Donald Trump und aufgrund einer "veränderten geopolitischen Situation weltweit" gefordert

"Europa muss endlich munter werden, selbstbewusster werden und souveräner werden", sagte Karas laut dem Ö1-Sonderjournal am Mittwoch in der Früh bei einer Veranstaltung der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft vor allem mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

Es werde "sicherlich" Politiker geben, die glauben, sie haben gewonnen, und die Trump kopieren wollen, so der frühere EU-Politiker. Aber Karas baut darauf, dass "die demokratische Mehrheit, die Probleme lösen will, weiterhin in der Mehrheit bleibt".

Was den Krieg in der Ukraine betrifft, appellierte Karas an Europa und die USA. "Trump war einmal zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine", so Karas. Im Wahlkampf habe der Republikaner allerdings "andere Töne" angeschlagen. Auch hier müssten "Europa und die USA gemeinsam für die Freiheit, die Souveränität für den Frieden arbeiten und alle Gesprächskanäle nutzen", so Karas.