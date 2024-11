Nach US-Wahl: Elon Musk 12 Milliarden Euro reicher

Der reichste Mann der Welt hat die Trump-Kampagne mit Millionen unterstützt – das hat sich für den Milliardär bereits gelohnt.

Bereits jetzt hat Elon Musk die Unterstützung für Trump reicher gemacht: Denn die Aussicht auf einen Wahlsieg Trumps ließ die Aktie seines Unternehmens Tesla außerbörslich um 15 Prozent steigen.

Mittwochfrüh (Stand 8.30 Uhr) kostete eine Tesla-Aktie 261,65 Euro. Der Unternehmenswert des E-Autoherstellers stieg also um gut 93 Milliarden Euro auf 715,4 Milliarden Euro. 13 Prozent der Tesla-Anteil gehören Musk – das wäre ein Plus von etwa 12 Milliarden Euro, die er in der Wahlnacht reicher geworden ist.

"Die Zukunft wird fantastisch!", freute sich Musk auf X.

"The future is gonna be fantastic" — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Musks Unternehmen "SpaceX", "The Boring Company" und das soziale Netzwerk X (Twitter) sind nicht börsennotiert. Die Wertsteigerung dieser Firmen nach der US-Wahl lässt sich nur schwer erheben. SpceX dürfte aber bald mit neuen Regierungsaufträgen rechnen.