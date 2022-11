Obama gegen Trump: Attacke vor den US-Zwischenwahlen

Joe Biden wurde im Midterm-Wahlkampf von Ex-Präsident Obama unterstützt.

Washington. Bei den Zwischenwahlen am Dienstag geht es um die Mehrheit in beiden Abgeordnetenkammern und damit um entscheidende Weichenstellungen für die US-Politik. Den Demokraten droht ein herber Verlust. Der 61-jährige Ex-US-Präsident Barack Obama und der 79-jährige Joe Biden traten deshalb im Wahlkampf gemeinsam auf, beide warnten vor den Gefahren für die Demokratie in den USA. „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“, so Biden.

Auf Seite der Republikaner mischte Ex-Präsident Trump mit. Der 76-jährige deutete eine Wiederkandidatur an: „Im Jahr 2024 werden wir unser prächtiges, schönes Weißes Haus zurückerobern. Und ihr werdet sehr bald davon hören, sehr, sehr bald“, so Trump.