Umfrage: Harris und Trump vor US-Wahl gleichauf

Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Kamala Harris und Donald Trump einer Umfrage zufolge faktisch gleichauf. In der am Dienstag veröffentlichten CNN/SSRS-Erhebung liegt die Demokratin zwar mit 48 Prozent einen Prozentpunkt vor dem Republikaner mit 47 Prozent. Allerdings wird die Fehlerquote der Umfrage mit drei Prozentpunkten angegeben.

Dem ehemaligen Präsidenten wird demnach insbesondere mehr Vertrauen bei Wirtschaftsfragen entgegengebracht (50 Prozent) als der Vizepräsidentin (39 Prozent). Für 41 Prozent der Befragten ist die Wirtschaft das wichtigste Thema. Die Abstimmung findet am 5. November statt. In einigen Bundesstaaten kann schon deutlich früher per Brief oder auch in Person gewählt werden.