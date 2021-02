USA: Ein Mann aus Idaho gewinnt zum sechsten Mal in der Lotterie

Bryan Moss könnte der glücklichste Mann in Idaho sein. Der Vater aus Meridian hat am Donnerstag zum sechsten Mal beim Lotto gewonnen.

Bei einem Rubbelspiel am Donnerstag gewann der Amerikaner insgesamt 250.00 Dollar. Doch was ist sein Geheimnis?

Moss spielt regelmäßig Lotto bei der Lottogesellschaft von Idaho, beim ersten Mal gewann er 1.000, Dollar, das zweite Glückslos brachte ihm unglaubliche 10.000 Dollar ein. Etwas Größeres hatte er bis dahin nicht gewinnen können.

"Ich bin stolz darauf, die öffentlichen Schulen in Idaho zu unterstützen, das ist der eigentliche Grund, warum ich spiele. Die 250.00 Dollar will ich über die Ausbildung meiner Tochter beiseitelegen", sagte Moss, der ein Gesundheitsgeschäft von Newko Sport and Nutrition besitzt.

Freude an seinem Gewinn hatte auch die Verkaufsstelle, bei der Moss das Los gekauft hatte. Sie wurde mit einem Bonus von 20'000 Dollar belohnt.

