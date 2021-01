USA: Erste Frau seit 68 Jahren hingerichtet

Da Urteil gegen Lisa Montgomery wurde am Mittwoch vollstreckt.

Lisa Montgomery (52) wurde in den frühen Morgenstunden mittels Giftspritze im Bundesstaat Indiana hingerichtet. Sie ist damit seit 68Jahren die erste Frau, die in den USA hingerichtet wurde. Montgomery hatte 2004 einer schwangeren Frau mit einem Küchenmesser das Baby aus dem Bauch und ließ ihr Opfer verbluten. Das Kind, das überlebte, wollte sie dann als ihr eigenes ausgeben, aber alles flog auf. Sie wurde erwischt und 2007 zum Tode verurteilt.

Ein Gericht in Indiana hatte die Vollstreckung des Urteils am Montag wegen Zweifeln an Montgomerys Geisteszustand zunächst ausgesetzt, ein Berufungsgericht hob die Entscheidung einen Tag später jedoch auf. Der Supreme Court in Washington gab am Mittwoch schließlich den Behörden Recht.

Weitere Hinrichtungen geplant

Insgesamt sind mit Montgomerys Fall noch drei Hinrichtungen geplant. Zwei katholische US-Bischöfe fordern nun ein Ende der Todesstrafe in den USA und ein Aussetzen der aktuell geplanten Exekutionen des Bundes. "Wir erneuern unseren Aufruf an Präsident Trump und den amtierenden Generalstaatsanwalt Rosen: Stoppen Sie diese Hinrichtungen", heißt es in der am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung der Erzbischöfe Paul S. Coakley aus Oklahoma City und Joseph F. Naumann aus Kansas City laut Kathpress.

"Nach einem Jahr, in dem die Bundesregierung zum ersten Mal mehr Menschen hingerichtet hat als alle 50 Bundesstaaten zusammen, sind diese Woche drei weitere Hinrichtungen des Bundes geplant", kritisierten die Erzbischöfe weiter. Die Hinrichtungen des Bundes waren im vergangenen Jahr nach 17 Jahren Pause wieder aufgenommen worden.