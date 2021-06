Am Sonntag waren ein siebenjähriges Kind und ihre Eltern am Strand von Ocean Island Beach, einer Kleinstadt in North Carolina, USA. Sie schwamm im Meer, als plötzlich ein Hai sie angriff.

Das Tier biss ihr in die Wade. "Der Strand war an diesem Tag sehr voll", sagte Bürgermeisterin Debbie Smith der New York Post. Das siebenjährige Kind wurde im Krankenhaus behandelt und der Arzt nähte die Wunde mit ein paar Stichen. Dann konnte sie wieder nach Hause gehen. "Ich habe gehört, dass sie sehr tapfer war", sagte Smith. Es ist unklar, welcher Hai das Mädchen gebissen hat. Laut Smith kann es sich jedoch um eine kleine Gattung handeln. North Carolina an der Ostküste der USA gilt als Hai-Hotspot. In den letzten drei Jahren wurde Ocean Island Beach von Hai-Angriffen verschont. "Die Leute sollten im Wasser immer wachsam sein", sagte Smith. „Aber das passiert hier nicht oft."