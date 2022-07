× USA: Rapper richtete Massaker an

Erfolgloser Musiker Bobby Crimo war besessen von Schul-Massakern und Waffen.

Chicago. Blutbad am Nationalfeiertag: In Highland Park, einem wohlhabenden Vorort von Chicago, schoss am Montag ein Mann wahllos auf Menschen, die in einer Parade vorbeizogen – ÖSTERREICH berichtete. Sieben Menschen starben, Dutzende sind verletzt.

In der Nacht auf Dienstag – neun Stunden nach der Tat – wurde der Todesschütze gefasst: Ein erfolgloser Rapper mit perversen Gewaltfantasien: Bobby Crimo (22), der sich „Awake the Rapper“ nannte, hatte mit einem automatischen Gewehr vom Dach eines Geschäfts das Feuer auf die fröhlichen Teilnehmer einer Festparade zum Unabhängigkeitstag eröffnet.

© AFP/APA ×

Bobby Crimo schoss auf die feiernden Menschen.

© all ×

Verhaftung nach neun Stunden.

Der Killer, dessen Mutter einmal wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde, war polizeibekannt, vor allem wegen morbider Zeichnungen und Verherrlichung von Gewalt. In einem YouTube-Video lacht er diabolisch. „Meine Handlungen werden tapfer sein ... Ich weiß, was ich zu tun habe“, rappt er und lässt Patronen fallen: „Es ist mein Schicksal!“ Er schien besessen von Schulmassakern. Und von Waffen.

Herbert Bauernebel