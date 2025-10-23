USA warnen Israel vor Annexion des Westjordanlands

US-Außenminister Marco Rubio hat Israels vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt.

"Ich denke, der Präsident hat deutlich gemacht, dass wir das derzeit nicht unterstützen können", sagte Rubio am Mittwoch (Ortszeit) vor seiner Abreise zu einem Besuch nach Israel. Annexionsbestrebungen seien eine "Bedrohung für den Friedensdeal". Das israelische Parlament hatte am Mittwoch dafür gestimmt, zwei Gesetzesentwürfe zur Annexion des Westjordanlandes voranzubringen.

Die Abstimmung erfolgte, nachdem am 10. Oktober ein von US-Präsident Donald Trump vermitteltes Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft getreten war. Trump hatte Israel im September vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.