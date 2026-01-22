Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Wintesturm
© Getty

160 Mio. betroffen

USA zittern vor Jahrhundert-Sturm "Fern"

22.01.26, 21:41 | Aktualisiert: 23.01.26, 08:47
Teilen

Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende.  

Es soll sich um einen der größten Stürme in der vergangenen Jahre handeln, schrieb die "Washington Post" zu den Wetterwarnungen, die auch die Städte New York und Washington betreffen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein - das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.

Wintesturm
© Getty

Sturm und Schnee werden für südliche Bundesstaaten, Teile des Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erwartet. Bis Sonntag soll der Wintersturm die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht haben.

Warnung vor Reisen, Haustiere schützen

Der Nationale Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Glätte auf den Straßen und gefährlichen Reisebedingungen. Durch die Kombination aus Schneefall und Wind könnte auf den Straßen die Sicht demnach stark eingeschränkt sein. Bäume könnten umknicken, es könnte auch zu Stromausfällen kommen. Auch vor Unterkühlung und Erfrierungen warnte der Wetterdienst und empfahl den Amerikanern auch, Haustiere vor der Kälte zu schützen. Starker Wind wird die gefühlte Temperatur noch kälter als ohnehin erscheinen, wie es weiter hieß.

Texas aktiviert Notfallmanagement

Im südlichen Bundesstaat Texas wurde das staatliche Notfallmanagement aktiviert, um bei Zwischenfällen helfen zu können, wie der dortige Gouverneur Greg Abbott ankündigte. Dabei geht es zum Beispiel um verstärkte Überwachung der Energieversorgung oder um Beräumung von Straßen im Notfall.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden