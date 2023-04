Vater borgt Sohn ohne Führerschein Auto: Jetzt droht ihm Haft

Horror-Unfall in Thüringen: Ein betrunkener Fahrer ohne Führerschein kracht in den Gegenverkehr - Sieben Tote, darunter fünf Jugendliche! Doch wer trägt die Schuld an dem Drama?

Wie jetzt bekannt wurde, hatte André H. (24) den BMW seines Vaters gesteuert. Aber hat Papa Horst H. (67) ihm den Wagen etwa selbst gegeben? Oder hat André ihn einfach genommen? Diese Fragen sind tatsächlich relevant, denn die Ermittler prüfen jetzt, ob der Vater Mitschuld trägt. Kann ein Autoverleih bestraft werden? Denn laut Straßenverkehrsgesetz kann der Halter bestraft werden, wenn er jemanden ohne Führerschein ans Steuer lässt. Und das kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder einer saftigen Geldstrafe geahndet werden! Aber damit nicht genug: Wenn man einem Betrunkenen das Steuer in die Hand drückt, kann das sogar als Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt gewertet werden! Jetzt drohen dem Vater bis zu neun Monate Knast und der Verlust des Autos.