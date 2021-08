Vater überfährt Sohn (3) auf Bauernhof

Der Vater wollte mit dem Pick-Up-Truck den Hof verlassen und sah den 3-Jährigen auf dem Fahrrad nicht.

Der 3-jährige Ianto Jenkins fuhr auf dem Bauernhof seiner Eltern im englischen Dorf Clynderwen mit seinem neuen Fahrrad.

Als sein Vater den Hof mit einem Pickup-Truck mit Anhänger verlassen wollte, übersah er den Kleinen und überrollte ihn. Der Junge überlebte den Unfall nicht.

Herzzerreißender Tribut der Mutter

"Er war eine Inspiration für das Leben, er war ein braver kleiner Junge, der immer lächelte und lachte", so die emotionalen Worte von Mama Chloe Picton, die die Dyfed–Powys Polizei auf Facebook veröffentlichte. "Seine beste Freundin war seine ältere Schwester Seren, der er nie von der Seite wich ... Ianto und ich hatten eine sehr starke Bindung, er war 'Mamis kleiner Junge' und war immer an meiner Seite." Doch das, so Chloe Picton, sei ihr nun genommen worden. "Eltern sollten nie ein Kind verlieren."

Oma nimmt Vater in Schutz: "Niemand ist schuld"

"Niemand ist schuld. Ianto spielte mit seinem neuen Fahrrad im Hinterhof und mein Sohn wusste einfach nicht, dass er da war", erklärt Iantos Oma nach dem Horror-Unfall der "Sun".

"Er hörte, wie sein Wagen auf etwas aufprallte und als er anhielt und ausstieg, um nachzusehen, lag Ianto regungslos am Boden", so die Oma weiter. "Es ist einfach herzzerreißend. Armer Guto, ich weiß nicht, wie er damit leben soll. Er ist völlig am Boden zerstört."