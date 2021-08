Vater und Söhne vergewaltigen Jugendliche

Ein Mädchen wurde ins Auto gezerrt und vergewaltigt - die Polizei nahm einen Mann und seine zwei minderjährigen Söhne fest

Ein schweres Sexualverbrechen schockt derzeit Schweden. Eine Jugendliche wurde in Stockholm in ein Auto gezerrt und dann in einem Hotel vergewaltigt. Die Polizei nahm nun drei Männer fest – es handelt sich dabei um einen 35-jährigen Mann und seine beiden minderjährigen Söhne.

Mädchen ins Auto gezerrt

Augenzeugen beobachteten, wie die Jugendliche im Süden der Hauptstadt in ein Auto gezerrt wurde, und alarmierten umgehend die Polizei. Die Ermittler konnten das Mädchen dank sozialer Netzwerke und dem Handy schließlich in einem Hotel lokalisieren.

Dort konnte das Opfer befreit und die drei Männer festgenommen werden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, soll einer der beiden minderjährigen Söhne die Jugendliche vergewaltigt haben. Sein Bruder und Vater sollen ihm bei der Horror-Tat geholfen haben.