Vater verliert vier Söhne bei Hausbrand

Der Vater steht unter Schock: ''Sie waren aufgeweckte, fürsorgliche und liebenswerte Jungs.''

London. Bei einem Hausbrand im Süden Londons sind am Donnerstagabend vier Kinder ums Leben gekommen. Die Metropolitan Police und die Londoner Feuerwehr teilten in der Nacht auf Freitag mit, die Rettungskräfte hätten die Kleinkinder aus dem brennenden Erdgeschoss eines Reihenmittelhauses im Stadtbezirk Sutton geholt. Die Brandursache sei vorerst unklar.

Die Kinder, die allesamt jünger als fünf Jahre waren, seien vor Ort wiederbelebt worden und anschließend in zwei Krankenhäuser gebracht worden, wo sie dann für tot erklärt worden seien. Der Brand sei gelöscht worden. Straßen wurden abgesperrt.

Kommissar Rob Sheperd von der Metropolitan Police sagte, die Gedanken aller Mitarbeiter seien bei der Familie und den Freunden der Kinder. Man bleibe mit dem Rettungsdienst die ganze Nacht vor Ort. Feuerwehrmitarbeiter Andy Roe sagte, acht Löschfahrzeuge und rund 60 Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen.

Vater wendet sich an die Öffentlichkeit

Inzwischen wurde bekannt, dass es sich bei den verstorbenen Kindern um vier Zwillingsbrüder im Alter von drei und vier Jahren handelt. Ihr Vater Dalton H. wandte sich jetzt mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit. Er berichtet, dass seine Familie von der Tragödie um seine Söhne "am Boden zerstört" zurückgelassen worden sei. "Sie waren aufgeweckte, fürsorgliche, liebenswerte Jungs. Aber vor allem Söhne, Brüder, Enkel, Urenkel, Neffen und Cousins", zitiert ihn "Daily Mail". Außerdem bedankte sich Dalton H. in seinem Statement bei allen Rettungskräften bedankt, die viel getan hätten, um die Jungs zu retten.

Jetzt wünsche er sich, dass seiner Familie der Raum zum privaten Trauern gegeben würde. "Sie werden für immer in meinem Herzen und in meinen Gedanken sein", beendet H. sein emotionales Statement.

Mutter (27) festgenommen

Laut Polizei wurde die Mutter der Kinder, Deveca R., wegen Vernachlässigung festgenommen. Laut Augenzeugenberichten sei sie etwa 90 Minuten nach dem Brand mit Einkaufstaschen zurückgekommen. Sie habe panisch versucht in das Haus einzudringen.

Wie britische Medien berichten, sei sie im Supermarkt einkaufen gewesen, als ihre Kinder in den Flammen ums Leben kamen. Die Brandursache sei noch unklar. "The Sun" spekuliert, dass eine Weihnachtslichterkette das Feuer verursacht haben könnte.