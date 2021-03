Vatikan verbietet die Segnung homosexueller Paare

Die Katholische Kirche kann laut einer Stellungnahme des Vatikans gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht segnen.

Der Vatikan hat die in Deutschland geforderte Einführung von Segnungsfeiern für homosexuelle Paare untersagt. Die Glaubenskongregation betonte am Montag im Vatikan, es sei "nicht erlaubt, Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist". Positive Aspekte dieser Beziehungen seien "trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen".

Zuvor hatte sich der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, für Segnungsfeiern von öffentlich sichtbaren homosexuellen Paaren ausgesprochen. Das jetzt ausgesprochene Verbot ist aus Sicht der Glaubenskongregation keine ungerechte Diskriminierung, heißt es in der von Papst Franziskus gebilligten Erklärung.