× Vegane Familie will Nachbarn wegen Fleischgeruch verklagen

Ein bizarrer Nachbarschaftsstreit zwischen einer Veganerin und einer Fleischesserin geht aktuell im Internet viral.

Perth. In der australischen Stadt eskalierte zuletzt ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Familien. Besonders die beiden Frauen, Kylie und Sarah, bekamen sich zuletzt in die Haare. Grund dafür ist tatsächlich die Kochgewohnheit der Familie.

So liegen die Wohnungen der beiden Familien direkt übereinander. Während Kylie im unteren Stock leidenschaftlich gerne Fleisch kocht, lebt Sarahs Familie vegan.

So weit, so gut. Doch das Problem für den wilden Streit im Netz:

Sarah kann den Geruch von Fleisch einfach überhaupt nicht leiden. Deshalb griff sie vor wenigen Tagen letztlich zu Stift und Papier und schrieb ihren Feinden einen Brief. Auf die Vorderseite schrieb Sarah in Großbuchstaben: "Bitte nehmt das ernst."

© Facebook/ @heyperth ×

Anschließend fordert Sarah ihre Nachbarin auf, während des Kochens ihre Fenster zu schließen. "Der Geruch von eurem gekochten Fleisch macht uns krank und wütend", schreibt Sarah. "Danke vielmals – Sarah, Wayne und die Kinder. "

Meinungen der User spalten das Netz

Und die Reaktion von Kylie? Erstmals stellte die den erhaltenen Brief ihrer Nachbarin in die sozialen Medien. Dieser ging dort auch, wie zu erwarten, in kürzester Zeit viral. Ein Großteil der User können die Reaktion auf die Veganerin nicht nachvollziehen.

User witzeln sogar: "Ich wette, dass ihr das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ihr Kumpel seinen Rasen mäht und sie den köstlichen Duft von frisch gemähtem Gras riecht."

und "Schreiben Sie doch zurück, dass Sie der Geruch des Grünkohls von oberhalb stört."

Ein weiterer Vorschlag: "Ich würde jetzt den Grill anschmeißen und ein Stück Fleisch zwölf Stunden lang durchgaren."

Ein anderer Nutzer würde sich verständnisvoller zeigen: "Es wäre schön, wenn man in der Nachbarschaft Rücksicht nehmen würde. Schließt doch das Fenster – so schwierig ist das nicht."

Reaktion auf veganen Wut-Brief: Grillfest

Doch Kylie ließ sich offenbar schließlich doch von den Vegan-Gegnern überzeugen: Kurzerhand veranstaltete die nach dem Erhalt des Briefes ein großes Grillfest um Garten.

Klar, Veganerin Sarah ließ nicht lange auf eine Reaktion warten: "Letzte Warnung. Du machst dich über uns lustig, nimmst uns nicht ernst", schreibt Sarah. Sie droht: "Wenn das noch einmal vorkommt, werde ich dich bei den Behörden melden."

© Facebook/ @heyperth ×

© Facebook/ @heyperth ×

Bleibt vorerst abzuwarten, ob damit tatsächlich das letzte Kapitel in diesem bizarren Nachbarschaftsstreit geschrieben ist.