× Verschollenes Titanic-U-Boot: ''Mögliche Lebenszeichen entdeckt''

Laut der britischen ''Daily Mail'' hat ein kanadisches Rettungsflugzeug bei der Suche nach dem vermissten Titanic-U-Boot mit fünf Personen an Bord Klopfgeräusche, eine Art Hämmern geortet, die sich alle 30 Minuten wiederholen sollen.

Die Ortung der Geräusche in der Nähe des Ortes des Verschwindens entdeckt worden, wie aus einem geleakten Memo hervorgehen soll, so "Daily Mail". Das nähre die Hoffnung der Suchteams, dass die Insassen noch leben. Die Klopfgeräusche, eine Art Hämmern, wurden in E-Mails des US-Heimatschutzministerium vermerkt.

Aus der Nachricht gehe nicht hervor, wann am Dienstag das Klopfen zu hören gewesen sei. Ein späteres Update zu dem Memo, das am Dienstagabend verschickt worden sei, deute darauf hin, dass weitere Geräusche zu hören gewesen seien, schreibt CNN. Diese Geräusche seien aber nicht das vorherige Klopfen gewesen.

© Boeing ×

Ein kanadisches Flugzeug hörte in der Gegend, in der das U-Boot verschwand, alle 30 Minuten ''Klopfgeräusche''.

Richard Garriot de Cayeux, Präsident des Explorers Club, schreibt in einem Social-Media-Beitrag, dass "es Anlass zur Hoffnung gibt". Basierend auf den Daten vor Ort, gebe es Anlass zur Hoffnung, so Garriot de Cayeux. "Wir gehen davon aus, dass am Standort wahrscheinlich Lebenszeichen entdeckt wurden."

Mehr Schiffe unterwegs zur Suche nach vermisstem Tauchboot

Acht weitere Schiffe sind auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot "Titan" in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik zu unterstützen. Dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L'Atalante sowie die kanadische HMCS Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche hyperbare Kammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Wenn Menschen längere Zeit unter hohem Umgebungsdruck stehen, wie er in großer Wassertiefe herrscht, nehmen sie mehr Stickstoff auf als normal. Dies kann zu Gasblasen in Blut und Gewebe führen, die tödlich sein können, wenn sie ins Gehirn gelangen.

Zudem hätten die US-Küstenwache, die US-Marine, die kanadische Küstenwache und die Betreiberfirma Oceangate Expeditions ein vereinigtes Kommando eingerichtet, um die Suche nach der "Titan" mit fünf Menschen an Bord gemeinsam zu koordinieren. "Dies ist eine komplexe Suchaktion, die verschiedene Kräfte mit Fachkenntnissen und Spezialausrüstung erfordert, die wir durch das vereinigte Kommando gewonnen haben", sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache.