Video zeigt gewaltige Explosion im Kaspischen Meer

Baku. Zahlreiche Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen eine riesige Explosion im Kaspischen Meer vor Aserbaidschan. Die Ursache für den Vorfall ist noch unklar. Auf im Internet veröffentlichten Videos und Fotos waren ein Feuerball und Rauch zu sehen, die vor der Küste aufstiegen. Die russische Nachrichtenagentur Ria berichtete, Socar habe eine Schlammeruption als Ursache angegeben. Eine Organisation aserbaidschanischer Ölarbeiter erklärte, auf einer alten Förderanlage eines Gasfeldes sei ein Feuer ausgebrochen. Socar widersprach dieser Darstellung. Im Kaspischen Meer liegen die wichtigsten Gasfördergebiete Aserbaidschans. Ein Großteil des Gases wird nach Europa exportiert.

Video circulating of what looks like a massive explosion off the coast of #Azerbaijan in the Caspian Sea near the Umid gas field. Unclear as to the cause. pic.twitter.com/4htK9vNh8M