Vier Tote bei verheerendem Unfall in Hessen

Vier Fahrzeuge waren an dem Horrorcrash beteiligt.

Beim wohl schwersten Autounfall in Hessen seit Jahren sind auf der Autobahn 5 Richtung Kassel am Sonntag am frühen Morgen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier Fahrzeuge waren an dem verheerenden Zusammenstoß beteiligt. Fotos von der Unfallstelle zeigen völlig zerstörte Autos und weit verteilte Trümmer. Kurz vor dem Unglück war der Polizei zufolge ein Geisterfahrer gemeldet worden. Die Behörde schloss nicht aus, dass dieser das Unglück verursachte.