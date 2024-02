Villen um 36 Millionen Euro drohen abzustürzen

Am Abgrund: nerven aus Drahtseil brauchen die Bewohner dieser Luxus-Domizile.

Es ist kaum zu glauben, dass diese Villen noch nicht im Meer liegen. Sie sitzen direkt am Abgrund. Dann geht es etwa 30 Meter in die Tiefe. Noch Überraschender: Diese Häuser in Dana Point in Kalifornien werden noch bewohnt!

© ABC 7 ×

Nach heftigen Regenfällen vielen Tonnen von Erde und Geröll in die Tiefe. Der Sicherheitsabstand zwischen Villen und Abgrund ist jetzt weg. Wo früher ein Garten war ist jetzt nichts. Betroffen sind drei Luxusvillen. Insgesamt sind sie 36 Millionen Euro wert.

"Ich hätte große Angst in einem dieser Häuser zu wohnen", sagt Nachbar Jan Cocchiara dem TV-Sender ABC 7. Es klingt verrückt: Die städtischen Behörden sehen derzeit kein Sicherheitsproblem. Eine Evakuierung ist nicht angeordnet.