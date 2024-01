Monatelang dauerte diese skurrile Serie, dann schlug die Polizei zu.

Eine Stadt in Aufruhr. Über einen längeren Zeitraum fanden sich Fische – echte, ganze – mit Klebeband an öffentlichen Stellen aufgehängt. Meistens waren sie an Bankomaten fixiert.

Wer sie nicht in echt sah, staunte auf Instagram. Auf dem Account fish_bandit84 sahen zumindest 94.000 Follower die bizzaren Aktionen. Einmal hatte ein Fisch eine Zigarette in Mund, einmal hing das Tier an der Seite eines Polizeiautos. Oft dokumentierten auch Videos die Taten.

Dazu der Kommentar von fish_bandit84: „Lebe, lache, klebe Fische auf Geldautomaten. Dabei kamen keine Fische zu Schaden.“

Oder aber der bandit fragt in die Runde: „Soll ich das nächste Mal einen Karpfen aufhängen?“ Einmal wird ein Fisch-Stunt sogar aus Japan gepostet.

Doch jetzt ist wohl Schluss damit. Die US-Polizei hat einen Teenager (17) in der Stadt Provo (US-Bundesstaat Utah) geschnappt.