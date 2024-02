Von 7 Männern vergewaltigt: Jetzt spricht das Opfer (13)

Die 13-Jährige wurde auf einem Klo vergewaltigt - ihr Freund musste dabei zusehen.

Dieser Fall schockt ganz Italien. Wie berichtet. wurde ein erst 13 Jahre altes Mädchen Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung. Sieben junge Männer und Jugendliche sollen die Jugendliche in der sizilianischen Stadt Catania auf der Toilette eines öffentlichen Parks bedrängt und vergewaltigt zu haben. Der 17 Jahre alte Freund der 13-Jährigen wurde ebenfalls festgehalten und musste die Tat mitansehen.

Der Fall soll sich nach Angaben der Behörden bereits am vergangenen Dienstagabend zugetragen haben. Nach einer ersten Rekonstruktion der Ermittler wurde das Pärchen auf der Toilette des Parks von der siebenköpfigen Gruppe bedrängt. Der 17-Jährige sei dann verprügelt und von fünf der jungen Männer festgehalten worden, während seine Freundin von den zwei anderen vergewaltigt worden sei. Den beiden gelang demnach letztlich die Flucht.

Festnahmen

Wie Rai berichtet, sitzen vier junge Männer nun im Gefängnis. Drei von ihnen sind minderjährig, der vierte wurde gerade erst 18. Nach weiteren Tätern wird noch gefahndet.

Unterdessen hat sich das Opfer zu Wort gemeldet „Ich habe nur drei von ihnen gesehen: Zwei haben mich vergewaltigt, der andere hat zugesehen, aber mein Freund hat sie alle gesehen“, so die 13-Jährige zu Rai.

Proteste auf Sizilien

Der Fall löst in Italien weiterhin große Empörung aus. In Catania kam es am Mittwoch zu mehreren Protesten, Frauenrechtsgruppen organisierten einen Sitzstreik: „Du erhältst unsere Umarmung, Schwester. Du erhältst unsere Solidarität und unsere Wut. Wir werden dich nicht allein lassen", heißt es in einem Statement.

Laut „Corriere della Serra“ handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um ägyptische Staatsbürger, die illegal nach Italien kamen.