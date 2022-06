Von Österreich versenktes Kriegsschiffs entdeckt

Die ''Principe Umberto'' ging 1916 mit fast 2.000 italienischen Soldaten an Bord unter.

Rom. Das Wrack eines italienischen Kriegsschiffs aus dem Ersten Weltkrieg, am 8. Juni 1916 von einem österreichisch-ungarischen U-Boot versenkt, ist vor der Küste Albaniens entdeckt worden. Der Untergang der "Principe Amedeo" gilt als größter Einzelverlust in der Geschichte der italienischen Marine und als die schlimmste Schiffskatastrophe des Ersten Weltkriegs. 1.916 italienische Soldaten wurden in den Tod gerissen.

Die "Principe Umberto" wurde vor etwa einem Monat von einem Unterwasser-Roboter des schweizerisch-italienischen Ingenieurs Guido Gay vor Kepi i Gjuhëzës entdeckt, einem felsiges Kap, das die Nordwestspitze der Halbinsel Karaburun und damit den westlichsten Punkt des Festlands von Albanien bildet, berichtete die Tageszeitung "Il Gazzettino". Gay hatte bereits 2012 vor der Insel Asinara auf Sardinien das Wrack des italienischen Kreuzers "Roma" gefunden, der 1943 versenkt worden war.

7.929 Tonnen schweres Schiff

Viele der ertrunkenen italienischen Soldaten waren auf der "Principe Amedeo" auf dem Weg von Albanien zur italienisch-österreichischen Hauptfront am Isonzo. Es handelte sich um Angehörige des 55. königlichen Armeeregiments, 521 von ihnen kamen aus der Provinz Treviso. Das 145 Meter lange und 7.929 Tonnen schwere Schiff diente während des Kriegs als bewaffneter Handelskreuzer.