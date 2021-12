Vor Erdogan-Rede: Bombe unter Polizeiauto entdeckt

Sprengsatz wurde entschärft.

In der Türkei hat die Polizei laut einem Medienbericht eine Bombe unter dem Auto eines Polizisten entdeckt, der möglicherweise bei einer Rede von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzt werden sollte. Der Sprengsatz sei unter dem Auto in der Kleinstadt Nusaybin gefunden worden, berichtete die Agentur Anadolu Ajansi am Samstag.

Von dort aus habe der Bereitschaftspolizist ins 200 Kilometer entfernte Siirt fahren sollen, wo Erdogan später eine Rede halten sollte. Die Bombe sei entschärft und eine Untersuchung eingeleitet worden.