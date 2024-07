Vulkanausbruch: Alarmstufe Rot für Stromboli

Neue Lavaströme sorgen derzeit auf der Insel Stromboli für Warnstufe Rot vor dem gleichnamigen Vulkan.

Der Stromboli, ein Vulkan auf der gleichnamigen Insel im Süden Italiens vor Sizilien, droht erneut Auszubrechen. Die örtlichen Behörden warnen derzeit die Bevölkerung mit Warnstufe Rot, denn seit Tagen arbeitet der Vulkan stark im Inneren.

Mehrmals am Tag stößt der aktuell 924 Meter hohe Vulkan auch in "ruhigen" Zeiten kleinere Mengen Lava aus. Doch laut Behörden rutscht seit einigen Tagen flüssiges Gestein ins Meer hinab. Das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hat zudem einen plötzlichen Anstieg an seismischer Aktivität festgestellt.

Die Einwohner der Insel werden deswegen aufgerufen, die Lage im Blick zu behalten und die Anweisungen des Zivilschutzes zu befolgen. Bereits jetzt steigt dichter Qualm in den Himmel auf.