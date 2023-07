Waldbrände: Evakuierungen auf nächsten griechischen Inseln

In Griechenland herrscht wegen mehreren Waldbränden eine Ausnahmesituation. Die Brände hatten etwa auf Rhodos eine historische Evakuierungsmission zur Folge. Jetzt sind zwei weitere Ferieninseln betroffen.

Seit Tagen lodern die Flammen auf Rhodos: Insgesamt sind etwa 19.000 Menschen vor anhaltenden Waldbränden aus ihren Häusern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Jetzt brennen auch auf der Ferieninsel Korfu die Wälder. Erste Orte werden evakuiert. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa brach jetzt auch ein Waldbrand aus.

Die Lage auf Korfu spitzt sich weiter zu – weitere Urlaubsorte werden evakuiert. Personen, die sich in Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika und Kavalerena aufhalten, sollen sich nach Ipsos flüchten, wie das Ministerium in einer Mitteilung auf Twitter verkündete.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra



???? If you are in Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika, Kavalerena, evacuate now to Ipsos



???? Wildfire in the area



‼️ Follow instructions of Authorities



ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki… https://t.co/wH0dsa3QoO — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2023

Wer sich in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia und Sinies befindet, soll sich nach Kasiopi begeben.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra



???? If you are in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia & Sinies, evacuate now to Kasiopi



???? Wildfire in your area



‼️ Follow instructions of Authorities



ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/8coft6GQ4I — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2023

User in den sozialen Medien teilten Fotos von Flammen. Laut Berichten sollen sich die Brände rasant ausbreiten.

Fires on northern Corfu this evening. Growing at a rapid rate #corfu #greecefires pic.twitter.com/ESN0R1FTpF — Mike Cotton (@MikeCotton1) July 23, 2023

As it gets darker we can see how this fire has rapidly spread across the mountain lighting up the sky across from Corfu town. #heatwave #wildfire #greece pic.twitter.com/obC5lwrn1X — Katy Dartford (@cayteye) July 23, 2023

Waldbrände auf dritter griechischer Ferieninsel

Am Sonntag brach auch auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa ein Waldbrand aus. Dort mussten mehrere Wohngebiete evakuiert werden.

Derzeit herrscht in Griechenland eine extreme Hitzewelle. Im Zentrum des Landes und auf der Halbinsel Peloponnes wurden am Sonntagnachmittag Temperaturen zwischen 45 und 46,4 Grad Celsius gemessen, wie das nationale Wetterobservatorium mitteilte. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und starker Winde breiteten sich zahlreiche Waldbrände aus.