Wanderer entdeckt mysteriösen 3-Meter-Monolith

Ein Wanderer stößt auf einen rätselhaften silbernen Monolithen – bereits 2020 stieß man vielerorts auf nahezu identische seiner Art. Ein weiteres Phänomen, oder stellt sich das ganze doch letzten Endes nur als Scherz heraus? Es wäre definitiv nicht das erste Mal.

Wiederholung der UFO-Manie? Eine weitere unerklärliche Entdeckung sorgt für Aufsehen: Als Craig Muir während einer Wanderung auf dem Gipfel eines Hügels ein Objekt entdeckte, dachte er zunächst an eine Begegnung der dritten Art. Doch während es sich (offensichtlich) nicht um ein UFO handelte, war der glänzende, silberne Monolith in einem schlammigen Abschnitt der Hochflächen von Powys dennoch äußerst mysteriös.

Ein Rätsel in den Hügeln von Powys

"Als ich es zum ersten Mal sah, war ich ein wenig überrascht, denn es sah aus wie eine Art UFO", sagte Muir, ein Bauarbeiter, der in der Nähe von Hay-on-Wye lebt. "Es schien aus einem sehr feinen metallischen Material zu bestehen, fast wie chirurgischer Stahl. Die Stahlstruktur war fast 3 Meter lang und wirkte trotz des windigen Wetters perfekt ausgerichtet und stabil."

"It almost looks like a UFO put in in the ground." This hiker was surprised to stumble upon a large monolith in Wales. https://t.co/W7xk2Hrjrg pic.twitter.com/cZWV2UYEFW — USA TODAY Video (@usatodayvideo) March 14, 2024

Ein Phänomen ohne Erklärung

Da es keinen Weg gibt, um den Hay Bluff-Hügel zu befahren, vermutete Muir, dass der Monolith von einer Gruppe von Menschen dorthin gebracht oder per Hubschrauber an seinen Platz gebracht wurde. Niemand hat sich bisher gemeldet, um die Verantwortung für den walisischen Monolithen zu übernehmen, der dem in Stanley Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum" ähnelt.

A strange and gigantic steel monolith was recently spotted on a hill in #Wales — one of several mysterious #Toblerone-like structures that have popped up around the globe in recent years. pic.twitter.com/veBsmzb9IO — SGRA (@SGRAonEarth) March 14, 2024

Die mysteriöse Erscheinung in Utah

Der erste in Utah gemeldete Monolith wurde ursprünglich von staatlichen Wildtierbeamten entdeckt, die dabei halfen, Dickhornschafe aus einem Hubschrauber zu zählen. Während sich die Welt auf eine Alien-Invasion vorbereitete, verschwand der Monolith so mysteriös, wie er erschienen war. Zwei Extremsportler sagten, sie und ihre Freunde hätten den Monolithen entfernt, um Umweltschäden an der fragilen Stelle zu verhindern. Ähnliche Strukturen tauchten bald darauf in Rumänien, Kalifornien, Neuseeland, der Türkei, auf der Isle of Wight und einem prähistorischen Steinkreis in Cornwall in Großbritannien auf.