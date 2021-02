Warum das heutige Datum historisch ist

Auf diese Besonderheit muss man ganze 100 Jahre warten.

Der 12.02.2021 ist nicht nur ein Freitag, sondern ein palindromischer Tag. Das heißt, dass dieses Datum vorne und von hinten gleich lesbar ist. Das nächste Mal tritt dies erst in 100 Jahren wieder ein (12.12.2121). Palindromisch leitet sich übrigens vom griechischen Wort "Palindrom" ab, was "rückwärts laufend" bedeutet.

Den letzten solchen Palindrom-Tag gab es übrigens vor rund einem Jahr am 02.02.2020. Damals handelte es sich sogar weltweit um einen solchen Tag. Da die Schreibung des Datums auf der Welt unterschiedlich ist, ist ein solcher Tag sehr selten.

Genauer gesagt, gab es das seit 909 Jahren nicht mehr. Zum letzten Mal war dies am 11.11.1111 der Fall. Denn während man bei uns Tag-Monat-Jahr schreibt, ist in den USA meist Monat-Tag-Jahr üblich und in Asien oder Kanada überhaupt Jahr-Monat-Tag.