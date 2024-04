Was muss Donald Trump von DIESER New Yorker "Jury" fürchten?

Die Geschworenen-„Jury“ im Trump-Prozess steht – während zum Ende der ersten Prozesswoche die Auswahl der Reserve-Geschworenen abgeschlossen wurde.

Prompt wird auf die Gruppe von fünf Frauen und sieben Männer fokussiert, die im Prozess gegen Ex-Präsidenten Donald Trump wegen Schweigegeld-Zahlungen über „schuldig“ oder „nicht schuldig“ entscheiden müssen. Trump droht wegen der 34-Punkte-Anklage von Manhattan-Staatsanwalt Alvin Bragg sogar eine Haftstrafe.

Die 12 Geschworenen (und sechs „Reservisten“) bleiben aus Sicherheitsgründen anonym. Trump hatte mehrmals den Prozess als Teil einer „politischen Hexenjagd“ verdammt. Seine Anhänger könnten Jury-Mitglieder als Komplizen sehen und möglicherweise bedrohen. Durch ihre Beantwortung eines 42-Fragen-Katalogs wurden jedoch viele Details über ihr Leben und ihre Ansichten bekannt.

Geschworene hatten unterschiedliche Meinungen

Vor fünf Geschworenen muss Trump möglicherweise zittern:

Darunter eine junge Lehrerin aus Harlem, die die große Kluft in dem Land beklagte.

Ein Investmentbanker gab zu, dass er „ausgeprägte Meinungen“ über Trump habe,

wie auch eine Sprachtherapeutin von der Upper East Side.

Eine Produktentwicklerin, die Platz 11 auf der Jury-Bank einnehmen wird, gefällt nicht, wie er sich als Person in der Öffentlichkeit verhalte.

Es gibt aber Mitglieder das Gremiums, die Positives über den gegenwärtigen Republikaner-Kandidaten fürs Oval Office zu sagen hatten: Ein aus Irland stammender Mann gab an, dass er eher Trump-freundliche Medien wie die „Daily Mail“ und die „New York Post“ lese, ein mögliches Indiz, dass er Trump wohlwollender als andere sieht. Ein Investmentbanker sagte, dass er Trump auf Social Media folge.

Eröffnungs-Plädoyers für Montag geplant

Richter Juan Merchan plante nach wie vor den Beginn der Eröffnungsplädoyers für den Montag – ein dramatischer Moment in dem Verfahren, mit dem die heiße Phase des Sensationsprozesses beginnt. Die Anklage will ihren Fall der Jury in groben Konturen präsentieren. Trump wird vorgeworfen, durch die Zahlung von 130.000 Dollar an Ex-Pornostar Stormy Daniels und indirekt an eine weitere Affäre, Susan McDougal (sie erhielt 150.000 Dollar) Geschäftsunterlagen gefälscht, die Wahlen 2016 beeinflusst und möglicherweise gegen Steuergesetze verstoßen zu haben.

Trumps Verteidiger werden darlegen, warum ihr Mandant sich eigentlich nichts zuschulden kommen ließ.

Der Prozess mit Aussagen dutzender Kronzeugen, darunter Stormy Daniels und Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen, könnte fünf Wochen dauern. Selbst bei einer Verurteilung und dem Verhängen einer Haftstrafe durch Richter Merchan dürfte Trump wegen erwarteter Einsprüche bis zum Präsidentschafts-Wahltag auf freiem Fuß bleiben, zitierte die "New York Times" Rechtsexperten.